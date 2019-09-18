Спортивные игры среди пациентов с сердечной недостаточностью пройдут в Минске

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские спортивные игры среди пациентов с сердечной недостаточностью и после трансплантации сердца впервые пройдут 21 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Торжественное открытие состоится на велодроме "Минск-Арены". Праздник начнется с индивидуальных эстафет. Далее последует командная эстафета: скандинавская ходьба, метание на точность, езда на самокате. Кроме того, будут оценивать знания основных правил измерения артериального давления, пульса.

Мероприятие продолжит мастер-класс по здоровому питанию. В конце состоится спортивный флешмоб.

Основная цель спортивных игр - привлечь внимание к профилактике сердечной недостаточности, продемонстрировать результаты высокотехнологичных методик лечения, внедренных в РНПЦ "Кардиология". Как отметили в пресс-службе, лечение позволяет пациентам полноценно жить на всех стадиях сердечной недостаточности и после перенесенной трансплантации сердца.

Организаторы мероприятия - Минздрав, РНПЦ "Кардиология", Белорусская ассоциация сердечной недостаточности при поддержке специалистов комплекса "Минск-Арена", Паралимпийского комитета Беларуси, Белтелерадиокомпании и др.-0-