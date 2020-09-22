Спортивные объекты учебных заведений должны быть загружены во внеурочное время - Кухарев

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитету по образованию, главному управлению спорта и туризма Мингорисполкома, а также администрациям районов столицы поручено проанализировать загрузку спортивных объектов учебных заведений и выработать решения, которые позволят повысить их популярность. Такое поручение, как информирует Telegram-канал "Минск. Официально", дал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.
Как отметил Владимир Кухарев, популяризация спорта среди детей - основная задача.
Статистика показывает: лишь около 15% учащихся в Минске посещают внеурочные спортивные занятия.-0-
Кухарев: в Минске в 2020 году на 104 долгостроя должно стать меньше
За 2020-2021 годы из списка минских долгостроев должны быть исключены 165 объектов, в том числе 104 - в нынешнем году. К этому времени мероприятия выполнены по 58 объектам: 57 достроены и один реализован.