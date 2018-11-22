Спортивные "папа-залы" создадут во всех районах Гродненской области

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спортивные "папа-залы" планируется открыть во всех районах Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете ОО "БРСМ".

Старт проекту для активных семей в регионе дадут 24 ноября. В спортивном клубе "Адреналин" в Гродно откроется первый "папа-зал", где отцы смогут заниматься спортом с детьми.

"После торжественной церемонии папам предложат силовую тренировку, детям - веселые спортивные конкурсы с мячом, скакалкой, другим спортивным инвентарем. Всех участников мероприятия ждут сюрпризы и призы", - рассказали в обкоме БРСМ. Планируется разыграть и абонемент на посещение спортивного клуба.

"Несколько раз в неделю папы бесплатно смогут провести время интересно и с пользой для себя и ребенка: потренироваться, поиграть в подвижные игры, пообщаться в новой обстановке", - отметили в обкоме БРСМ. В планах - реализация проекта во всех районах области. Например, зал для совместного времяпрепровождения отцов и детей начинает работу в Сморгони.

С инициативой создания "папа-залов" по всей стране на 43-м съезде общественного объединения "БРСМ" выступила Гомельская молодежь. В этом регионе и был реализован первый проект по активному участию пап в воспитании детей. Главная задача проекта - пропаганда здорового образа жизни, популяризация ответственного отцовства и семейных ценностей. Подобные залы уже начали работу в Могилевской, Витебской и Брестской областях, а также в Минске.-0-