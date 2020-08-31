Спортивные школы Бреста проведут 5 сентября день открытых дверей

31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 5 сентября учебно-спортивные учреждения города организуют день открытых дверей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

"В последние годы мы устраивали общегородской спортивный праздник. Из-за коронавируса формат пришлось изменить. В этот день будут открыты 19 спортивных школ и центров олимпийского резерва. Дети и родители смогут прийти и посмотреть на спортивную базу, ощутить атмосферу и записаться на понравившиеся секции", - отметила Олеся Округ.

Во время дня открытых дверей брестчанам расскажут примерно о 40 видах спорта, которые культивируются в городе. Например, областной центр олимпийского резерва по футболу располагает тремя обучающими базами. Широкие возможности для занятий созданы на гребном канале, в легкоатлетической манеже, Ледовом дворце, школе фехтования, Дворце водных видов спорта.

Для гостей будут организованы показательные выступления и мастер-классы. В спортивные секции в этом учебном году планируется принять около 1,5 тыс. детей. Взрослым расскажут о новых предложениях, касающихся работы тренажерных залов и пунктов проката, сеансов для плавания, занятий игровыми видами спорта.-0-