Спортивные забавы, игры и гадания ждут гостей "Горячего феста" в Могилеве

10 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В этно-хуторе Зеленая Роща в Могилеве 26 января пройдет второй праздник "Горячий фест", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре городских инициатив.

Для участников мероприятия это прекрасная возможность в зимний день окунуться в душевную и веселую атмосферу. Гостей ждут увлекательные игры и конкурсы, танцы, народная и современная музыка, снежные и спортивные забавы, обряды, гадания, мастер-классы, продажа сувениров, оригинальные фотозоны, а также традиционные горячие напитки и вкусное угощение. Каждый желающий сможет получить ароматный чай бесплатно на полевой кухне.

"Горячий фест" становится доброй традицией, - отметил руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов. - Нам удалось сделать праздник позитивным и запоминающимся, а главное - уютным и неформальным. Люди веселятся, поют, танцуют, фотографируются, с удовольствием участвуют в конкурсах и мастер-классах. Многие приходят целыми семьями. Атмосфера по-настоящему теплая благодаря живому общению и творческой энергии. Мы постараемся и в этом году сохранить радостный, солнечный и бодрый дух мероприятия".

Особенность этого феста в том, что его помогают организовывать слушатели школы городских инициатив "Теплица", которые сами в прошлом году были его посетителями, и арт-магазин "Шчырая майстэрня".

Гости этно-хутора также познакомятся с бытом и национальными традициями белорусов, получат море позитивных эмоций. "Творческий праздник на свежем воздухе, да еще и с национальным колоритом - лучший способ провести субботний день", - уверен Юрий Стукалов.-0-