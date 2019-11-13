Спортивный комплекс с игровым залом и бассейном в Новогрудке сдадут весной 2020 года

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Спортивный комплекс с игровым залом и бассейном в Новогрудке планируется ввести в эксплуатацию весной 2020 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в райисполкоме.

Значимый для райцентра объект возводится по улице Дроздовича. Универсальный спортивный комплекс будет включать бассейн на пять дорожек размером 25 х 13 м, зал для игровых видов спорта - баскетбола, гандбола, мини-футбола и других - со зрительской трибуной на более чем 700 мест. Кроме того, здесь разместятся залы для борьбы, аэробики, тренажерный зал, кафетерий, сауна и другие необходимые помещения.

"Строительство ведется согласно графику. Идет установка стекол, витражей, в течение месяца будет подано тепло. Ведется подготовка бассейна, основного игрового зала, монтируется вентиляция. Завершается также благоустройство прилегающей территории", - рассказали в райисполкоме. Обеспечено ритмичное финансирование строительства объекта - общая стоимость его составит около Br12 млн.

Спортивную инфраструктуру в районе совершенствуют на системной основе. Продолжаются работы на спортивно-биатлонном комплексе "Селец" неподалеку от Новогрудка: обустраивают систему искусственного снегообразования, что позволит при необходимости покрыть снегом биатлонную трассу на всем протяжении.-0-

Фото Леонида Щеглова