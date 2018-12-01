Спортивный "папа-зал" открывают в Витебске

1 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В средней школе №12 Витебска сегодня городская организация БРСМ откроет первый в городе "папа-зал", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете молодежной организации.

В "папа-залах" отцы смогут бесплатно несколько раз в неделю на пару часов посвятить себя своим детям и спорту. "Такое времяпрепровождение - это еще одна возможность укрепления института семьи и приобщения с малых лет к здоровому образу жизни. Это позволит стать отцу и ребенку настоящими друзьями, что очень важно", - отметил исполняющий обязанности первого секретаря Витебского областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно быть активистом БРСМ.

С инициативой создания "папа-залов" по всей стране на 43-м съезде БРСМ выступила гомельская молодежь, которая первой реализовала в регионе проект по активному участию пап в воспитании детей. Его главная задача - пропаганда здорового образа жизни, популяризация ответственного отцовства и семейных ценностей.-0-