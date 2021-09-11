Спортивный праздник прошел в центре Гродно

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно 11 сентября прошел спортивный праздник, посвященный началу нового учебного года.

В большую спортивную площадку превратилась площадь Советская в Гродно. Свои возможности продемонстрировали представители более 20 видов спорта, которые культивируются в спортивных школах и организациях областного центра.

Во время праздника состоялся легкоатлетический забег "На старт, молодежь!", трехкилометровая дистанция которого прошла по улицам исторического центра Гродно. Участие в нем мог принять любой желающий.

Спортивный праздник проводится в рамках республиканской акции "Неделя спорта и здоровья".-0-

Фото Леонида Щеглова