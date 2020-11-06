Спорткомплекс СДЮШОР открыли в Мозыре после реконструкции

6 ноября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Спорткомплекс специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 открыли сегодня в Мозыре после реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не просто открываем после ремонта спортивный комплекс, мы открываем спортивную базу для школы олимпийского резерва, где будут готовить призеров соревнований различных уровней", - подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Губернатор обратил внимание: спортсмены и воспитанники школы неоднократно становились победителями и призерами республиканских и международных соревнований. Тренеры школы подготовили 150 кандидатов в мастера и 26 мастеров спорта.

Геннадий Соловей

"Не менее важно, что в свободное от тренировок время здесь предусмотрены физкультурно-оздоровительные занятия для укрепления здоровья жителей города, района", - добавил Геннадий Соловей. От облисполкома он передал учреждению сертификат на Br20 тыс. От райисполкома вручили сертификат на Br10 тыс.

Директор СДЮШОР Олег Малащенко отметил: реконструировали здание за девять месяцев. Отремонтировали игровой зал, кровлю и фасад, смонтировали систему водоотведения, выполнили внутренний ремонт, обновлены раздевалки, кабинеты, гардероб, тренерские комнаты.

В комплексе тренируются в пяти видах спорта: вольной борьбе, легкой и тяжелой атлетике, акробатике и шахматах - всего 120 ребят. Вообще в школе 600 учащихся, здесь развивают восемь видов спорта.

Пять с половиной лет в СДЮШОР занимается вольной борьбой Артем Дворак. На его счету уже участие и победы в различных соревнования. "Очень нравится обновленный зал. Он больше, шире, длиннее, комфортнее. Я мечтаю стать олимпийским чемпионом по вольной борьбе и надеюсь, что благодаря тренерам, таким условиям у меня это получится", - поделился юный спортсмен.

Обновленный спорткомплекс продолжил череду открытий в регионе, приуроченных к 7 ноября. В беседе с журналистами Геннадий Соловей обратил внимание на то, что открытие важных социальных объектов к праздникам стало уже доброй традицией. "В целом же в этом году в области мы ввели немало объектов. И самое главное, все они востребованы. Государство много вкладывает денежных средств, уделяет особое внимание развитию социальной сферы. Однозначно работа в этом направлении в Гомельской области будет продолжаться", - подчеркнул председатель облисполкома. Например, в числе важных объектов следующего года - Гомельская больница скорой медицинской помощи, школа в областном центре и другие.-0-

Фото Сергея Холодилина