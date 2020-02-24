Спорткомплексы и футбольные поля планируют открыть в Гомельской области в 2020 году

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спорткомплекс и футбольные поля планируют открыть в Гомельской области в 2020 году, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

В 2020 году в Гомеле будут завершены реконструкция спорткомплекса по ул.Портовой, капитальный ремонт спорткомплекса СДЮШОР №7 по ул.Ленинградской. Среди актуальных тем - проработка и решение вопроса с устройством кровли ледового катка по проспекту Речицкому.

Значительное внимание будет уделено районам. План мероприятий по благоустройству Мозырского района предусматривает ремонт и обновление многих физкультурно-спортивных объектов. В Светлогорске намерены завершить капремонт спортзала ДЮСШ №2, отремонтировать легкоатлетическое покрытие в зале ДЮСШ №3. Футбольные поля с искусственным покрытием при поддержке ассоциации "Белорусская федерация футбола" будут оборудованы в Калинковичах, Речице и Светлогорске.

Продолжится ремонт и обновление других объектов специализированных учебно-спортивных учреждений с благоустройством прилегающих территорий.

В управлении отметили, что в 2019 году спортивную инфраструктуру региона дополнили несколько крупных объектов, некоторые из них - по поручению главы государства. Так, летом была введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса с полуоткрытым биатлонным тиром и системой искусственного оснежения в Гомеле. Объект создан для широкого круга спортсменов и любителей. Для учебно-тренировочного процесса и проката закуплены лыжероллеры с ботинками.

Возведен также воздухоопорный футбольный манеж по ул.Волгоградской областного центра. Предусмотрены трибуны для зрителей, подтрибунные помещения: командные раздевалки, тренерские и другие санитарно-бытовые и административные блоки.

Преобразился стадион в Петрикове, где подготовлено искусственное покрытие футбольного поля, синтетическое покрытие беговых дорожек, обновлены спортивные площадки. Построено административно-бытовое здание с тренажерными залами, раздевалками, гостиницей, кафе и восстановительным центром. Отремонтирован и спортзал ДЮСШ Петриковского района.

В Мозыре были открыты бассейн в спорткомплексе СДЮШОР №2 и спортивный зал второго пускового комплекса спортивно-оздоровительного центра. Он включает игровой зал, раздевалки, тренерские, административно-бытовые помещения и аквазону.

По социальному проекту "Bonfesto - детям" построены мини-футбольные площадки в Петрикове, Речице и Житковичах.

Всего на укрепление материально-технической базы объектов спортивно-оздоровительного назначения в регионе в 2019 году из бюджета было направлено более Br23 млн (в 2018-м - Br14 млн). На текущий ремонт и благоустройство физкультурно-спортивных зданий и сооружений - около Br2 млн (в 2018-м - Br676 тыс.), на капитальный ремонт - более Br1,3 млн, на капитальное строительство - порядка Br20 млн. Ремонтно-восстановительные работы велись и за счет спонсорских, внебюджетных и привлеченных средств.

В Гомельской области развиваются 50 видов спорта, 36 из которых - по олимпийской программе. К активным занятиям спортом привлечены 28,5 тыс. детей и подростков.-0-