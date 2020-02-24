Спорткомплексы и футбольные поля планируют открыть в Гомельской области в 2020 году

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 24 февраля 2020
Минск Ясно 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:11 Расследуется убийство сельчанина в Калинковичском районе Происшествия
20:02 Александр Кудрявцев завершил игровую карьеру, но остается в баскетболе Спорт
19:41 Житель Столинского района продал односельчанке зерно, а затем украл его Происшествия
19:25 В Минске в 2020 году намерены ввести в эксплуатацию 18 домов для нуждающихся Регионы
19:15 Важная задача образования - формировать инклюзивную культуру общества - эксперт Общество
18:56 Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 25-27 февраля Регионы
18:38 В Минске в 2020 году направят на строительство жилья более 4 тыс. многодетных семей Регионы
18:25 Спорткомплексы и футбольные поля планируют открыть в Гомельской области в 2020 году Регионы
18:00 Следователи устанавливают обстоятельства избиения сотрудника милиции Происшествия
17:57 В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале В мире
17:50 Оршанский "Завод ПАК" изготовил опытную партию станций обезжелезивания воды Регионы
17:31 Слишком быстрая езда обошлась столичному водителю штрафом и лишением прав Происшествия
17:11 Количество связанных с наркотиками преступлений в Минской области снизилось на 8,5% Регионы
17:05 Раскрыта серия краж из офисных помещений в Минске Происшествия
16:55 Аэропорты на Канарских островах приостановили полеты из-за песчаной бури В мире
16:52 Транспортная инспекция выявила теневые автоперевозки в Минской области Общество
16:40 Минюст назвал типичные нарушения агентств недвижимости Общество
16:38 КГК Витебской области выявил нарушения в начислении зарплаты бюджетникам Регионы
16:33 В Речице вынесли приговор отцу, избившему семилетнюю дочь Происшествия
16:27 Дикун: господдержка студотрядовского движения способствует его развитию Общество
16:26 "Белавиа" продолжает полеты в Италию, вернуть билеты можно только по правилам тарифа Общество
16:15 Житель Барановичского района обнаружил в лесу авиабомбы времен войны Происшествия
16:08 Запрет на лов щуки вводится с 1 марта в большинстве регионов Беларуси Общество
16:03 РЕПОРТАЖ: Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин Регионы
15:35 Энергоемкость ВВП Беларуси за 2019 год снизилась на 2,5% Экономика
15:30 Пьяный водитель скрылся с места ДТП в Мостовском районе Происшествия
15:14 Ураган в Чехии оставил без электричества около 15 тыс. семей В мире
15:04 Лиса покусала собаку в Дрогичине Происшествия
14:56 Стартовала Неделя белорусского предпринимательства Экономика
14:36 Ежик Спайки станет любимчиком всех болельщиков - дизайнеры Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
24 февраля 2020, 18:25

Спорткомплексы и футбольные поля планируют открыть в Гомельской области в 2020 году

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спорткомплекс и футбольные поля планируют открыть в Гомельской области в 2020 году, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

В 2020 году в Гомеле будут завершены реконструкция спорткомплекса по ул.Портовой, капитальный ремонт спорткомплекса СДЮШОР №7 по ул.Ленинградской. Среди актуальных тем - проработка и решение вопроса с устройством кровли ледового катка по проспекту Речицкому.

Значительное внимание будет уделено районам. План мероприятий по благоустройству Мозырского района предусматривает ремонт и обновление многих физкультурно-спортивных объектов. В Светлогорске намерены завершить капремонт спортзала ДЮСШ №2, отремонтировать легкоатлетическое покрытие в зале ДЮСШ №3. Футбольные поля с искусственным покрытием при поддержке ассоциации "Белорусская федерация футбола" будут оборудованы в Калинковичах, Речице и Светлогорске.

Продолжится ремонт и обновление других объектов специализированных учебно-спортивных учреждений с благоустройством прилегающих территорий.

В управлении отметили, что в 2019 году спортивную инфраструктуру региона дополнили несколько крупных объектов, некоторые из них - по поручению главы государства. Так, летом была введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса с полуоткрытым биатлонным тиром и системой искусственного оснежения в Гомеле. Объект создан для широкого круга спортсменов и любителей. Для учебно-тренировочного процесса и проката закуплены лыжероллеры с ботинками.

Возведен также воздухоопорный футбольный манеж по ул.Волгоградской областного центра. Предусмотрены трибуны для зрителей, подтрибунные помещения: командные раздевалки, тренерские и другие санитарно-бытовые и административные блоки.

Преобразился стадион в Петрикове, где подготовлено искусственное покрытие футбольного поля, синтетическое покрытие беговых дорожек, обновлены спортивные площадки. Построено административно-бытовое здание с тренажерными залами, раздевалками, гостиницей, кафе и восстановительным центром. Отремонтирован и спортзал ДЮСШ Петриковского района.

В Мозыре были открыты бассейн в спорткомплексе СДЮШОР №2 и спортивный зал второго пускового комплекса спортивно-оздоровительного центра. Он включает игровой зал, раздевалки, тренерские, административно-бытовые помещения и аквазону.

По социальному проекту "Bonfesto - детям" построены мини-футбольные площадки в Петрикове, Речице и Житковичах.

Всего на укрепление материально-технической базы объектов спортивно-оздоровительного назначения в регионе в 2019 году из бюджета было направлено более Br23 млн (в 2018-м - Br14 млн). На текущий ремонт и благоустройство физкультурно-спортивных зданий и сооружений - около Br2 млн (в 2018-м - Br676 тыс.), на капитальный ремонт - более Br1,3 млн, на капитальное строительство - порядка Br20 млн. Ремонтно-восстановительные работы велись и за счет спонсорских, внебюджетных и привлеченных средств.

В Гомельской области развиваются 50 видов спорта, 36 из которых - по олимпийской программе. К активным занятиям спортом привлечены 28,5 тыс. детей и подростков.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область планирование спорт спортивные сооружения футбол
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минске в 2020 году намерены ввести в эксплуатацию 18 домов для нуждающихся
Фото из архива Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 25-27 февраля
Фото из архива В Минске в 2020 году направят на строительство жилья более 4 тыс. многодетных семей
Фото из архива Оршанский "Завод ПАК" изготовил опытную партию станций обезжелезивания воды
Фото из архива Количество связанных с наркотиками преступлений в Минской области снизилось на 8,5%
Фото из архива КГК Витебской области выявил нарушения в начислении зарплаты бюджетникам
Главное
Александр Лукашенко и Игорь Орлов Лукашенко: мы сохраняем большой интерес к прямым контактам с регионами России
В Минске в 2020 году направят на строительство жилья более 4 тыс. многодетных семей
Талисманом ЧМ-2021 по хоккею выбрали Ежика Спайки
"Жемчужина" в колье столицы: в комплексе "Минск Мир" - новый дом!
Топ-новости
К 75-летию Великой Победы. Партизанский быт. Видео и архивные фото БЕЛТА
Число госорганов, ведущих административный процесс, планируется сократить
QR-код вместо наклейки на стекло: "Белтехосмотр" о новшествах для автолюбителей
Настоящей зимы не предвидится - на этой неделе будет до +9°С с осадками
В Беларуси обсуждают введение массовой стерилизации бродячих котов
Дикун: господдержка студотрядовского движения способствует его развитию
КГК проведет 25 февраля прямую телефонную линию по теме начисления зарплаты бюджетникам
Миссия МАГАТЭ по оценке инфраструктуры ядерной энергетики начала работу в Беларуси
РЕПОРТАЖ: Экономика с заботой об экологии: в Пинске открывается завод по переработке б/у шин
Запасов снега в "Раубичах" для проведения ЧЕ по биатлону хватит
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 25-27 февраля
Белорусские нефтяники установили суточный рекорд бурения скважин в Сибири
Назаров рассказал о планах развития бумажных производств в Светлогорске, Шклове и Добруше
Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии
ФОТОФАКТ: "Забег настоящих мужчин" прошел в Минске
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.