Спортсмены Гомельской области завоевали 12 лицензий на Олимпийские игры в Токио

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Гомельской области завоевали уже 12 лицензий на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Такая информацию озвучена сегодня во время чествования гомельских спортсменов - чемпионов и призеров II Европейских игр, тренеров, принимавших участие в их подготовке, передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей выразил уверенность, что хорошая спортивная база, помноженная на талант атлетов, личное упорство и волю к победе, а также мудрость и терпение наставников-тренеров являются важными слагаемыми формулы спортивных успехов и побед. "Таких, которые показала сборная Гомельской области на II Европейских играх. И которые, мы все на это очень надеемся, вы покажете на летних Олимпийских играх в Токио", - обратился к спортсменам губернатор. Как было отмечено, представители региона уже завоевали 12 лицензий на токийскую Олимпиаду-2020.

На прошедших II Европейских играх 31 спортсмен области защищал честь страны и региона. На счету гомельских атлетов 20 медалей: 8 золотых, по 6 серебряных и бронзовых.

Чемпионка II Европейских игр по гребле на каноэ Елена Ноздрева в беседе с журналистами призналась, что прошедшие соревнования собрали сильнейших каноистов, борьба была очень сильной. "Мы выступали в жестких условиях - встречный ветер, ливень. И где-то, конечно, помимо хорошей физической подготовки, помог и характер", - убеждена она.

Двукратная чемпионка, обладатель серебряной и бронзовой медалей II Евроигр в гребле на байдарках Ольга Худенко отметила высокий уровень организации соревнований. "Все прошло на достойном уровне. Конкретно на нашей базе были учтены все пожелания спортсменов, вплоть до мелочей", - подчеркнула она. Сейчас у спортсменки восстановительный период. "Втягиваемся в тренировочный процесс. Мы базируемся в Гомеле. Для нас здесь созданы шикарные условия - тренируемся и в бассейне, и на гребных тренажерах, и в тренажерных залах", - поделилась спортсменка.

Также на чествовании Геннадий Соловей подчеркнул, что в целом за 2018-й и 9 месяцев этого года на официальных международных стартах спортсмены региона завоевали 250 медалей разного достоинства. По его словам, в регионе не только гордятся успехами атлетов, но и проводят работу по укреплению физического здоровья людей и развитию спорта высоких достижений. Например, для стимулирования молодых спортсменов, в первую очередь из сельской местности, Гомельский облисполком с 2016 года назначает ежемесячные стипендии. В нынешнем году их получают 115 человек. "При такой поддержке и доверии молодые перспективные атлеты стремятся сохранять ведущие позиции и достойно представлять регион на официальных международных стартах. По статистике, 80% стипендиатов показали в прошлом году запланированные спортивные результаты", - привел пример глава региона.

Кроме того, в области за три года более чем на треть выросло количество специализированных спортивных классов. Так, в этом учебном году более 2,3 тыс. ребят обучаются в 109 таких классах, отметил Геннадий Соловей.

Последовательно развивается и сеть спортивных объектов в области, укрепляется их материально-техническая база. Только за последнее время построены современный бассейн в Ветке, физкультурно-спортивный комплекс в Брагине, мини-футбольная площадка в агрогородке Мичуринская Гомельского района. В Гомеле открыта лыжероллерная трасса мирового уровня, в Петрикове реконструирован стадион "Припять", в Мозыре после капитального ремонта заработал бассейн. В планах этого года еще ввод футбольного манежа в виде воздухоопорного сооружения на стадионе "Луч" в областном центре. При проведении комплексного благоустройства райцентров области обязательным условием стало открытие молодежных спортивных площадок, добавил руководитель области.

Символичным моментом церемонии стало и поздравление с днем рождения олимпийского чемпиона 1960 года Леонида Гейштора. Именитому имениннику сегодня исполнилось 83 года.-0-