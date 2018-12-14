Спортсмены из Беларуси и Украины посоревнуются в биатле и триатле в Гомеле

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытые республиканские соревнования по дисциплинам современного пятиборья (биатл, триатл) "Рождественские звезды" пройдут 15-16 декабря в Гомеле, сообщил БЕЛТА главный судья соревнований Сергей Бляскин.

В состязаниях примут участие спортсмены из Беларуси (Могилев, Брест, Гомель, Минск) и Украины (Киев) - всего более 200 человек.

В биатле (включает плавание и бег) будут выступать ребята 9-15 лет, в триатле (плавание, бег и стрельба) - 11-17 лет. Соревнования пройдут на двух спортивных площадках: бассейне Белорусского государственного университета транспорта и легкоатлетическом манеже Гомельского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике.

Победителей наградят кубками, медалями, дипломами, а все участники получат подарки.

Также спортсменов пригласят поучаствовать в мастер-классе по стрельбе из лазерного пистолета, сделать снимки на память в тематической фотозоне, посмотреть выступления черлидеров.

Организаторы "Рождественских звезд" - общественное объединение "Белорусская федерация современного пятиборья" и Гомельский областной исполнительный комитет. Соревнования нацелены на поддержку и развитие детско-юношеского спорта, популяризацию современного пятиборья и его дисциплин (биатл, триатл). Также они позволяют отобрать сильнейших спортсменов для дальнейшей подготовки и участия в международных турнирах по биатлу и триалу.-0-