Спрос на земельные участки в Брестской области в 5 раз превышает предложение

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области спрос на земельные участки в пять раз превышает предложение. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники заседания обсудили проблемы и перспективы индивидуального жилищного строительства. Направление является одним из приоритетов государственной жилищной политики. В Брестской области ежегодно доля индивидуального жилья составляет примерно половину всего ввода жилых помещений, а в отдельных районах достигает 90%. Государственная финансовая поддержка льготным категориям застройщиков составила в этом году в виде кредитных ресурсов Br76 млн.

"В настоящее время в области в стадии строительства находятся 15,5 тыс. индивидуальных жилых домов. На очереди в получении земельных участков под такое строительство состоят 14,4 тыс. человек, в том числе 13,4 тыс. нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом имеется лишь 3,5 тыс. свободных земельных участков, или 22% от потребности", - отметил Вадим Ольшевский.

Наиболее остро вопрос по земельным участкам стоит в Бресте, Барановичах, Пинске, а также Брестском, Березовском, Жабинковском, Кобринском, Пинском районах.

В этом году в регионе планируется построить 300 тыс. кв.м индивидуальных жилых домов. За девять месяцев введено 202,7 тыс. кв.м, или 68% годового задания. Отстают от намеченных планов по индивидуальному жилищному строительству Барановичи, Ляховичский и Лунинецкий районы.

С 2009 года под индивидуальное жилищное строительство в Брестской области подобрано 286 массивов общей площадью более 4 тыс. га. В настоящее время завершается разработка 14 кварталов индивидуальной застройки на 738 участков.

"Можно с уверенностью сказать, что на ближайшие два-три года область обеспечена кварталами жилой застройки под планируемые объемы строительства индивидуального жилья, работа будет продолжена на перспективу. Проектной программой на 2021 год планируется финансирование разработки проектной документации по 18 кварталам, реализация которых начнется в 2022-2023 годах с учетом очередности", - отметил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Сергей Лободинский.-0-