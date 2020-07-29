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29 июля 2020, 17:14

Сработали на отлично - в Гомеле чествовали медработников региона

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29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с COVID-19, чествовали сегодня в общественно-культурном центре Гомеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Заслуженные награды получили десятки медработников из разных уголков региона. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков поблагодарил всех за работу в условиях пандемии: "Величайшая благодарность и глубокая признательность всем работникам сферы, которые сражались в условиях этой критической ситуации. Это люди, которые ежедневно в рутинной работе профессионально заботились и продолжают заботиться о нашем здоровье. Речь о коллективах всех учреждений: от ФАПов до областных больниц и республиканских научно-практических центров".

Николай Снопков
Николай Снопков

По словам первого вице-премьера, время показало правильность принятых на государственном уровне решений и действий. "Они позволили не расколоть общество, а продолжать жизнь и работу параллельно с борьбой с заболеванием. И благодаря усилиям врачей и медработников это получилось. Залогом успеха стала слаженная коллективная, профессиональная работа всего медицинского сообщества: санитарной службы, практического звена. И надо отдать должное эффективному научно-методическому сопровождению", - сказал Николай Снопков.

Значимость и самоотдачу медперсонала отметил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он подчеркнул, что в так называемых красных зонах дежурили более 85% всех медицинских сестер и санитарок. "У нас было немного времени, чтобы подготовиться. Мы разработали планы по поэтапному перепрофилированию больниц. В считанные дни поставили на поток производство масок и костюмов, чуть больше времени понадобилось для собственного производства дезинфицирующих средств. Было открыто 9 диагностических лабораторий. Мы максимально усилили финансовую поддержку отрасли здравоохранения. С учетом укрепления материально-технической базы и дополнительного финансирования для обеспечения безопасности медработников в условиях эпидемии бюджетом было предусмотрено Br43 млн. Подключились также предприятия, волонтеры и рядовые граждане", - рассказал губернатор.

Геннадий Соловей
Геннадий Соловей

Благодарность главы государства объявлена главврачу областной туберкулезной клинической больницы Наталье Журавлевой. "Награда очень высокая, я польщена, но это заслуга всего нашего коллектива. С конца марта работали в очень напряженном ритме, особенно первые месяцы. Затем все становилось на места и налаживалось", - призналась она.

Главный врач Гомельской городской клинической больницы №3 Иван Худяков отмечен Почетной грамотой Совета Министров. Он также уверен, что это полностью коллективная награда: "Первых пациентов с COVID-19 мы приняли в начале мая. Эту работу продолжаем и сегодня. Коллектив сработал слаженно, абсолютно все подошли с пониманием, хотя трудности все же были. Отдельные неудобства связаны с работой в защитных костюмах. Все огромные молодцы: от заместителей главного врача до санитарок и буфетчиц. Никого нельзя выделить".

Иван Худяков и Николай Снопков
Иван Худяков и Николай Снопков

3-я больница - единственная из городских, где продолжают оказывать помощь больным с ковидной инфекцией. Остальные постепенно переходят в штатный режим. "Сейчас поступлений гораздо меньше, чем было на первоначальных этапах. И эта тенденция усиливается", - отметил Иван Худяков.

Почетной грамотой Национального собрания награжден главный врач Гомельской областной клинической инфекционной больницы Сергей Бирич. По его словам, для коллектива больницы ситуация не стала откровенной неожиданностью. "С января мы следили за происходящим в мире и готовились. Кроме того, мы ежегодно проводим обучение и готовимся к подобным ситуациям. Однако сейчас столкнулись не на учениях, а в реальной жизни. Первые случаи появились в середине марта. Перед этим были и своего рода "фальстарты". К нам доставляли людей, прибывших из Китая, однако диагнозы не подтверждались. Все это позволило нам постепенно разворачиваться и в полном объеме готовиться к приему реальных пациентов с COVID-19. Поначалу была напряженность, потом работа вошла в оптимальный ритм. С 28 июля начинаем сокращать коечный фонд для людей с COVID-19, снова принимаем профильных пациентов. В перспективе этот процесс продолжится. Коллектив сработал на отлично, я им горжусь", - сказал Сергей Бирич.

Мероприятие стало одной из возможностей в очередной раз поблагодарить людей, в чьих руках самое дорогое - жизни людей. В этот день добрые слова и аплодисменты звучали в адрес врачей и медработников. Их назвали ангелами-хранителями в белых халатах, оберегами жизни. Высказывали и слова признательности за верность профессии, самоотверженность, высокий профессионализм и милосердие.

В холле врачей и медработников приветствовал лауреат международных конкурсов и фестивалей - инструментальное трио "Лирица" Гомельской областной филармонии. Взгляд на непростые будни врачей в условиях пандемии COVID-19 показали работы проекта "Они сражаются за человечество" фотокорреспондента газеты "Гомельские ведомости" Анны Пащенко. Также была размещена выставка раритетных медицинских изданий и тематических экспонатов музея военной славы.-0-

Фото Сергея Холодилина

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