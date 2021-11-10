Среди студотрядов Гомельской области в трудовом семестре - 2021 преобладали сельскохозяйственные

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лучшие студотряды Гомельской области чествовали сегодня на марафоне "Молодость. Труд. Единство", передает корреспондент БЕЛТА.

Тепло приветствовал молодых людей председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он отметил: студотрядовское движение остается одним из приоритетов Белорусского республиканского союза молодежи. В этом году в регионе трудоустроили гораздо больше ребят, чем в прошлом. Самые многочисленные - сельскохозяйственные, сервисные и экологические отряды. В пятерке лидеров по количеству также отряды производственного и строительного профиля. "Инициатива и энергия молодых способствует динамичному развитию общества и государства. Цифры говорят, что трудовой семестр 2021 года выдался действительно жарким. В составе молодежных отрядов на условиях оплаты труда работали без малого 4 тыс. юношей и девушек. Это почти 300 студенческих отрядов, которые трудились на предприятиях и стройках, в полях и на производстве, в детских лагерях и лесных хозяйствах Гомельской области", - сказал Геннадий Соловей. В этом году у ребят была возможность подать заявку онлайн, отсканировав QR-кода. Было собрано более 4,5 тыс. заявок.

Губернатор вручил награды лучшим из лучших. Лучшим строительным признан отряд "Импульс" имени Героя Советского Союза Г.К.Денисенко, сельскохозяйственным - отряд "Полесье" имени Героя Советского Союза В.Т.Алисейко, сервисным - отряд "Спасатели" имени Н.Н.Силина, экологическим - отряд "Молодежная бригада" имени последнего адъютанта маршала Жукова Н.П.Курганского, производственным - отряд "Юность" имени Героя Советского Союза В.И.Акимова, педагогическим - отряд "Мы педагоги!" имени Героя Советского Союза И.М.Ландышева. В этом трудовом семестре впервые в регионе приступили к работе медицинские отряды. В этой сфере лучшим назван отряд "Импульс" имени Героя Советского Союза М.Г.Батракова. Лучшим на объекте со статусом Всебелорусской молодежной стройки стал отряд "Чемпионы" имени Героя Советского Союза Ф.Я.Кухарева. Лучший отряд, работающий на республиканском сельскохозяйственном трудовом проекте "Толочин-2021", - отряд "Каскад" имени Героя Советского Союза М.В.Барташова.

Чествовали и нанимателей, которые с готовностью принимали на работу ребят. Это Житковичский и Хойникский лесхозы, Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества, Лоевский комбинат строительных материалов ОАО "Полесьестрой", Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Строительный трест №14 и Гомельская птицефабрика.

Поддержка студотрядовского движения - приоритет государственной молодежной политики в Беларуси, подчеркнул второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров. Он отметил, что образованная, инициативная и целеустремленная молодежь - важный стратегический ресурс государства. И благодаря пониманию и поддержке власти, студотрядовское движение сохраняет традиции и остается признанным молодежным брендом страны.

Первый секретарь Гомельской областной организации БРСМ Вероника Гудкова поблагодарила бойцов и командиров студотрядов, нанимателей. По ее словам, этот трудовой семестр выдался насыщенным и продуктивным. "Мы значительно прибавили по числу бойцов. С каждым годом становится все больше причастных к студотрядовскому движению. Наша молодежь вносит вклад в строительство значимых объектов и развитие Беларуси в целом. Завершаем трудовой семестр с хорошими результатами, но будем стремиться к еще лучшим. Уверена, что с такой командой у нас все получится", - резюмировала она.-0-