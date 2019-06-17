Среднее время оформления транспорта гостей II Европейских игр не превышает 5 минут

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни среднее время контроля в отношении временно ввозимого транспортного средства гостей II Европейских игр не превышает 5 минут, сообщили БЕЛТА в таможне.

За неделю в Беларусь через пункты пропуска Гродненской региональной таможни прибыло около 300 спортсменов и болельщиков II Европейских игр.

"На период соревнований по всему контуру белорусской границы для них выделены отдельные коридоры, установлен упрощенный порядок оформления. Например, гостям необходимо представить должностному лицу таможни только паспорт и документы на транспортное средство. Среднее время проведения таможенного контроля по упрощенной процедуре в отношении временно ввозимого транспортного средства составляет от 3 до 5 минут", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Одними из первых гостей стала пара из Нидерландов. Они на велосипедах пересекли белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Привалка". Гости планируют не только посетить Игры, но и поучаствовать в велопробеге. Таможенники вручили иностранцам туристические буклеты, а также памятки болельщику.-0-