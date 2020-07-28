Среднее время выпуска экспорта в Гродненской региональной таможне - менее 4 минут

28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В зоне действия Гродненской региональной таможни среднее время выпуска одной партии экспортных товаров составляет менее 4 минут, сообщили БЕЛТА в таможне.

За короткое время таможенники оформляют более 90% вывозимых с территории Евразийского экономического союза товаров.

"Также успешно организован и выпуск товаров в автоматическом режиме, когда информационная система без участия должностного лица принимает решение. В июле 60% товаров выпускается таким образом", - отметили в Гродненской региональной таможне.

Такие бесконтактные методы оформления товаров направлены на минимизацию временных и финансовых издержек всех участников внешнеэкономической деятельности. Благодаря постоянному мониторингу работа информационных систем совершенствуется.-0-