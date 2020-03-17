Средневековые замки и космические города - в Могилеве проходит конкурс по легоконструированию

17 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 100 работ представили юные участники на городской конкурс по легоконструированию "LEGO-фристайл" в Могилеве. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом интеллектуально-технического творчества ГУДО "Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью "Юность" г.Могилева" Ирина Гончарова.

"Тема конкурса в этом году - "Стройплощадка. Строим города и замки". Всего для участия представлены более 100 работ. Их авторами стали ученики младших классов школ и гимназий Могилева, - рассказала Ирина Гончарова. - Конечно же, детям помогали их родители. Все конкурсные работы - это большие и сложные проекты, собранные из привычного конструктора. Полет фантазии у наших участников просто невероятный. Некоторые элементы поделок двигаются: где-то поднимаются краны, ездят машины. У одной работы даже есть выдвижное море. А у отдельных " LEGO-городов" есть целые сценарии, по которым в них развивается действие".

Замок из книг про Гарри Поттера, сказочные апартаменты принцесс и грозные средневековые замки, первобытный мир и космические города будущего, подводные миры, подземные поселения и даже площадь Славы в Могилеве - все это дети и их родители собирали не один месяц.

"Обычно конкурс-выставка проходит в два этапа: презентация работ и соревнование команд по LEGO-технике. Однако в этом году мы решили проводить конкурс без соревнований между командами. Члены жюри оценят работы участников и наградят лучших. Дипломы передадим в учебные заведения победителей", - добавила Ирина Гончарова.

Конкурс-выставка по легоконструированию проходит в Могилеве уже четвертый год. Как отметила Ирина Гончарова, популярность мероприятия растет. "Мы начинали этот конкурс с маленьких работ, которыми были заняты всего четыре стола в нашем центре. С каждым годом растет количество участников, сложнее становятся и их произведения. Это интересно не только детям. Мамы и папы вместе с ребенком возятся по выходным с конструктором, придумывают новые идеи".

Организатор конкурса-выставки - ГУДО "Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью "Юность" г.Могилева" при поддержке управления по образованию Могилевского горисполкома.-0-