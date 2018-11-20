Средний уровень оплаты по предлагаемым в Минске вакансиям составляет более Br600

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний уровень оплаты по предлагаемым в Минске вакансиям превышает Br600, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшая часть предложений (57,4%) предполагает заработную плату от Br400 до Br800, 26,2% - менее Br400, 15,4% - от Br800 до Br1500, 1% - более Br1500.

На одного безработного приходится около 16 вакансий, наиболее востребованы рабочие профессии, наниматели заинтересованы в квалифицированных работниках. Преимущественный спрос на кадры сформировали организации строительства (26,2%), торговли (13,7%), промышленности (12,9%), здравоохранения и социальных услуг (10,8%), образования (7%). Редко встречаются свободные рабочие места для вахтеров, сторожей, гардеробщиков.

"На рынке труда сложилась достаточно благоприятная ситуация, когда количество вакансий значительно превышает предложение рабочей силы. Банк данных представляет спрос нанимателей примерно по 950 профессиям и специальностям", - отметила Татьяна Кудевич.

Всего в экономике города занято около 77% трудовых ресурсов столицы, поступательно снижается регистрируемая безработица.

Татьяна Кудевич напомнила, что столичная служба занятости 22 ноября проведет общегородскую ярмарку вакансий. Граждан, которые находятся в поиске работы, приглашают с 10.00 до 13.00 в культурно-спортивный центр Минского отделения Белорусской железной дороги по ул. Чкалова, 7. Всего более 100 предприятий разных форм собственности и сфер деятельности (промышленность, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, здравоохранение и др.) планируют презентовать свои предложения.

"Общегородская ярмарка вакансий - востребованная форма работы, интерес к которой проявляют не только минчане, но и жители регионов. Здесь можно получить информацию об организациях, уровне оплаты труда, социальном пакете, узнать, какие требования предъявляют руководители к потенциальным кандидатам, получить консультации, как открыть собственное дел. Также будет работать консультационный пункт по вопросам реализации декрета о содействии занятости населения", - отметила Татьяна Кудевич.

Для молодых людей будет организовано несколько секций: представители БРСМ расскажут о возможностях трудоустройства в свободное от учебы время, также учащиеся и студенты узнают о вариантах обучения востребованным на рынке труда профессиям. В работе секции "Занятость без границ" примут участие организации, которые предлагают вакансии для людей с ограничениями по состоянию здоровья. По итогам ярмарки вакансий пройдет круглый стол, посвященный тенденциям на рынке труда Минска, новым формам сотрудничества с нанимателями по вовлечению неработающих граждан в трудовую деятельность, соблюдению нанимателями требований законодательства о занятости.

Общегородские ярмарки вакансий проводятся в Минске дважды в год. Предыдущее мероприятие состоялось 26 апреля этого года.-0-