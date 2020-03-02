Средняя стоимость 1 кв.м жилья на вторичном рынке Минска составляет $1,3 тыс.

2 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Средняя стоимость 1 кв.м жилья в квартирах стандартных потребительских качеств вторичного рынка Минска находится на уровне $1,3 тыс. Об этом сообщили БЕЛТА в компании "Твоя столица. Агентство недвижимости".

По данным специалистов, в конце февраля нынешнего года средняя стоимость 1 кв.м жилья вторичного рынка белорусской столицы составила $1410 для однокомнатных квартир стандартных потребительских качеств, $1290 для двухкомнатных и $1150 для трехкомнатных квартир.

"В настоящее время большой объем предложения как на вторичном рынке жилья, так и в новостройках города и пригорода позволяет покупателю приобрести квартиру на любой вкус и кошелек. Так, около 10% покупателей, собиравшихся приобрести вторичное жилье, берут приглянувшуюся новостройку. А около 40-45% изначально готовы рассмотреть возможность приобретения квартиры в новостройках наравне с квартирами вторичного рынка. И не всегда это будет новостройка на последних этапах строительства. В этом случае важным бывает не только цена, инфраструктура и прочие блага, но и эмоциональный фактор - хочу жить в этом месте, в совершенно новой квартире, с этим видом из окна", - отметили эксперты.

Весной ежегодно растет количество приобретаемых квартир и заключаемых договоров на строительство жилья. Спрос на квартиры уже сейчас выше обычного для этого сезона, и интерес покупателей продолжает расти. Одним из основных стимулов повышенного спроса на жилье, по мнению специалистов компании, являются доступные кредиты. "На вторичном рынке жилья от 30 до 40% сделок заключается с привлечением кредитных средств. Причем с ноября 2019 года доля таких сделок устойчиво выросла", - подчеркнули они.

При приобретении квартиры на рынке новостроек привлекают кредит около 50-60% покупателей. Причем в новостройках ближайшего пригорода может быть до 90% сделок с участием кредитных средств. Кроме того, для части новостроек разработаны специальные программы со сниженным уровнем процентной ставки, добавили в группе компаний "Твоя столица".-0-