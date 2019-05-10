Средняя цена квадратного метра жилья в Минске в апреле практически не изменилась

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя цена одного квадратного метра жилья в Минске в апреле 2019 года осталась неизменной. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества.

"В целом в первые четыре месяца 2019 года средняя цена квадратного метра в столице не претерпевала значительных изменений и на конец апреля составила Br2 тыс. 750 за 1 кв.м (в январе - Br2 тыс. 770, в феврале - Br2 тыс. 780, в марте - Br2 тыс. 720)", - рассказали в НКА.

Всего в городе в апреле зарегистрировано чуть более 1,1 тыс. сделок, что в 1,5 раза больше, чем в январе 2019 года. В денежном выражении сумма выполненных операций выросла на 43% по сравнению с первым месяцем года почти до Br165 млн.

Доля сделок купли-продажи с квартирами на первичном рынке (квартиры в многоквартирных жилых домах, продажа которых ведется в течение 365 дней с дня ввода дома в эксплуатацию) в апреле составила 10%. Такая высокая доля первичного рынка формируется в основном за счет сделок купли-продажи в многоквартирных домах по пр-т Дзержинского, 125А и в жилом комплексе "Маяк Минска". Дома введены в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Статистическая информация приводится по данным реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-