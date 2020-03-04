Средняя зарплата медиков Минской области за 2019 год выросла более чем на 16%

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднемесячная зарплата медработников Минской области за 2019 год выросла на 16,6%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома.

В 2019 году в среднем медики получали Br836. Для сравнения, в 2018-м - Br717. В минувшем году специалисты с высшим медицинским образованием в среднем зарабатывали Br1438, со средним специальным - Br870. Рост составил соответственно более 20% и около 17%.

В целом на 1 января 2020 года в организациях здравоохранения Минской области работают свыше 5,9 тыс. врачей и более 15 тыс. сотрудников со средним специальным медицинским образованием. Только в прошлом году на работу прибыли 323 молодых специалиста с высшим медобразованием и 550 - со средним специальным. В интернатуру поступили 307 врачей.-0-