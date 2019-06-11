Средняя зарплата в Солигорском районе в 2020 году ожидается около Br1,6 тыс.

11 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Солигорском районе в 2020 году ожидается на уровне Br1,6 тыс. Об этом сообщил первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар сегодня в Солигорске на заседании облисполкома по утверждению комплексного плана ускоренного развития района на период до 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все отрасли района должны получить интенсивное развитие. Результатом реализации комплексного плана должны стать комфортная среда для жизни населения и рост его благосостояния. Ожидается, что номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по району в 2020 году составит около Br1,6 тыс. и вырастет на 10,8% по сравнению с 2018 годом, а собственные доходы бюджета в 2020 году увеличатся на 11% по сравнению с 2018-м", - сказал Игорь Макар.

"Экономика Cолигорского района формирует более 25% выручки от реализации продукции области. Поэтому от того, как будет развиваться район в дальнейшем, зависит развитие экономики региона в целом. Необходимо найти основные точки роста и пути решения имеющихся проблем", - заключил зампредседателя.-0-