Средств защиты для медработников Копыльской ЦРБ достаточно - врач

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средств индивидуальной защиты для медработников достаточно, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части Копыльской центральной районной больницы Наталья Искрицкая.

"Средств защиты для медработников на данный момент достаточно, чтобы защитить себя и оказывать помощь пациентам безопасно. Строго контролируются выполнение в подразделениях санэпидрежима и вопросы личной гигиены", - сказала Наталья Искрицкая. Более того, по ее словам, очень многие люди оказались неравнодушными к судьбе медработников. Каждый день поступает спонсорская помощь в виде продуктов питания, питьевой воды, средств ухода.

Медики Копыльской ЦРБ направили все силы, время и возможности на профилактику заболеваемости среди населения, раннее выявление пациентов с респираторными жалобами. Ежедневно выполняются подворовые обходы, отметила заместитель главного врача.

Особое внимание уделяется не только пациентам с подтвержденным коронавирусом, но и контактам первого уровня, которых помещают на 14-дневную изоляцию в стационар. Среди таких контактов есть и медработники. Их в том числе обследовали на коронавирусную инфекцию. "На данный момент результат отрицательный, но в течение двух недель мы остаемся на изоляции: не выходим за пределы больницы, одновременно оказываем помощь пациентам, а после смены возвращаемся в палаты", - добавила Наталья Искрицкая.

Для медработников созданы хорошие условия для проживания: в каждом помещении есть душ, туалет. Закуплены стиральные машины, телевизоры, есть холодильники, микроволновые печи. "Атмосфера в больнице домашняя, настроение у нас позитивное", - заключила заместитель главного врача.-0-