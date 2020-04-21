Средства индивидуальной защиты шьют в Минске 70 частных компаний

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства индивидуальной защиты отшивают в Минске 70 частных компаний, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В начале апреля городские власти обратились к представителям бизнеса с просьбой заняться производством средств индивидуальной защиты. Оперативно откликнулись 70 частных компаний и развернули производство необходимых товаров для борьбы с COVID-19. Ежедневно они выпускают около 330 тыс. масок, 25 тыс. пар перчаток, 2,5 тыс. защитных комбинезонов. Некоторым предприятиям пришлось перестроить производственные потоки и отрегулировать швейные машины под изготовление этих изделий.

Минский горисполком благодарит руководство и коллективы предприятий за сотрудничество и партнерство.-0-