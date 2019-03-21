Средства инновационного фонда Витебского облисполкома направят на развитие бизнеса Оршанского района

21 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Средства инновационного фонда Витебского облисполкома направят на финансирование инновационных проектов субъектов малого и среднего бизнеса Оршанского района, а также развитие инфраструктуры предпринимательства в регионе. Такое решение приняли на десятой сессии областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина отметила, что обязательным условием выделения денег станет обеспечение уровня добавленной стоимости, который соответствует аналогичному виду экономической деятельности по Беларуси. Рассмотрение проекта предпринимателя будет проводить комиссия облисполкома по результатам открытого конкурсного отбора, оценки бизнес-плана, технико-экономического обоснования, а также наличия проектной документации и собственных источников для софинансирования задуманного предпринимателем. "Предусматривается ежегодный отчет заявителя об эффективности проекта, который должен отражать достижение показателей эффективности, экономические и социальные параметры, номенклатуру и объем инновационной продукции, информацию о создании рабочих мест", - отметила Анжелика Никитина.

По ее словам, эти меры будут способствовать развитию Оршанского района, а также в целом области.-0-