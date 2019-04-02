Средства от городского субботника в Барановичах направят на ремонт дорог

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 6 апреля проведут городской субботник. Собранные в этот день средства будут направлены на ремонт дорог города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Во время рабочей поездки в Брестскую область Президент поручил в течение двух лет привести в порядок дороги в Барановичах и районе. "В Барановичах насчитывается 442 км дорог с асфальтным покрытием, требующих текущего ремонта - 42 км. За два года планируем их отремонтировать, на этот год намечено привести в порядок 20 км. Одним из вариантов финансирования будут средства субботника, которые направим на ремонт трех участков", - отметил заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно.

Заработанные во время трудовой акции деньги направят на ремонт дорог по ул. Орджоникидзе и Рокоссовского в военном городке, а также ул. Т.Шевченко в северо-западной части Барановичей.

Во время субботника запланировано благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, городских территорий, подготовка детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону. Местным жителям рекомендовано обратить внимание на дворовые территории.

Месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка в Барановичах проходит с 15 марта по 30 апреля. В этот период будут приведены в порядок городские улицы и дворы, скверы и парки, места массового отдыха у воды, воинские захоронения и мемориалы. Представители субъектов хозяйствования, трудовые коллективы учреждений и организаций очистят от мусора закрепленные территории.-0-