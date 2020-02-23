Сретенские чтения "75-летие Великой Победы: наследие и наследники" проведут в Витебске

23 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске 24 февраля пройдут областные образовательные Сретенские чтения "75-летие Великой Победы: наследие и наследники", сообщили БЕЛТА организаторы.
На базе Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи соберутся представители государственных органов, священнослужители, прихожане. Также участниками мероприятия станут заместители директоров по воспитательной работе, педагоги учреждений образования и учреждений дополнительного образования детей и молодежи Витебской области. Всего ожидается более 80 человек.
"Чтения носят практический характер. В выступлениях будут отражены проблемы, опыт патриотического воспитания, которое направлено на формирование государственно-патриотического сознания учащихся как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества средствами государственного, церковного образования и культуры", - отметили организаторы.
Главное управление по образованию Витебского облисполкома, Витебская епархия БПЦ, Витебский областной институт развития образования, Витебский городской центр допобразования детей и молодежи выступают организаторами чтений.-0-