Срок санации предприятия "Випра" продлен до 19 марта 2025 года

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров согласовал ходатайство Гомельского облисполкома о продлении до 19 марта 2025 года срока санации производственного унитарного предприятия "Випра" общественного объединения "Белорусское общество глухих". Это предусмотрено постановлением правительства №349 от 19 июня 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ принят в соответствии с законом от 13 июля 2012 года №415-3 "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".

Предприятие "Випра" выпускает трубопроводную и запорную арматуру для водо- и газопроводных систем, занимается производством топливных и сливных кранов для автомобильной и тракторной техники, отливает цветные металлы и пластмассы с арматурой, производит тройники, угольники для пневматических, гидравлических систем автотехники МАЗ.-0-