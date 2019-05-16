Сроки отключения горячей воды в июне-июле перенесены для некоторых домов Минска

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Минскэнерго" информирует о переносе сроков отключения горячего водоснабжения в июне-июле 2019 года для некоторых потребителей Минска, сообщает БЕЛТА.

Для обеспечения участников соревнований XIII летней Международной Сбербанкиады в Минске горячим водоснабжением сроки отключения участка тепломагистрали №56 перенесены с 9 июля на 4 июля 2019 года по следующим адресам:

ул. Орды, 7-55;

ул. Чечота, 5-35, 16-44;

ул. Гедройца, 6, 10, 12, 18;

ул. Есенина, 3, к. 1, 2, 6, к. 1-4-22;

ул. Космонавтов, 3, к. 1-6-27;

ул. Слободская, 151-179;

ул. Казинца, 52а;

ул. Семашко, 17а.

В связи с необходимостью обеспечения горячим водоснабжением объектов, задействованных в проведении II Европейских игр, перенесены сроки отключения горячего водоснабжения участка тепломагистрали №52 с 4 июня на 16 июля 2019 года по следующим адресам:

ул. Семашко, 1-33, 6, 8, 10;

ул. Алибегова, 3-7;

ул. Голубева, 1-21, 4-16, к.1;

пр. Дзержинского, 69, к. 1, 2-87, 80, 82, 100, 104;

пр. Газеты. "Звязда", 3-33;

пр. Газеты "Правда", 3а-27, 8-62, к. 1, 2;

пр. Любимова, 4-8.-0-