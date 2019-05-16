Сроки отключения горячей воды в июне-июле перенесены для некоторых домов Минска

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Минскэнерго" информирует о переносе сроков отключения горячего водоснабжения в июне-июле 2019 года для некоторых потребителей Минска, сообщает БЕЛТА.
Для обеспечения участников соревнований XIII летней Международной Сбербанкиады в Минске горячим водоснабжением сроки отключения участка тепломагистрали №56 перенесены с 9 июля на 4 июля 2019 года по следующим адресам:
ул. Орды, 7-55;
ул. Чечота, 5-35, 16-44;
ул. Гедройца, 6, 10, 12, 18;
ул. Есенина, 3, к. 1, 2, 6, к. 1-4-22;
ул. Космонавтов, 3, к. 1-6-27;
ул. Слободская, 151-179;
ул. Казинца, 52а;
ул. Семашко, 17а.
В связи с необходимостью обеспечения горячим водоснабжением объектов, задействованных в проведении II Европейских игр, перенесены сроки отключения горячего водоснабжения участка тепломагистрали №52 с 4 июня на 16 июля 2019 года по следующим адресам:
ул. Семашко, 1-33, 6, 8, 10;
ул. Алибегова, 3-7;
ул. Голубева, 1-21, 4-16, к.1;
пр. Дзержинского, 69, к. 1, 2-87, 80, 82, 100, 104;
пр. Газеты. "Звязда", 3-33;
пр. Газеты "Правда", 3а-27, 8-62, к. 1, 2;
пр. Любимова, 4-8.-0-
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