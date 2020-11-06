Сроки строительства медицинского центра на юго-западе Бреста планируют сократить

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сроки строительства многопрофильного медицинского центра в юго-западной части Бреста планируется сократить. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"На борьбу с COVID-19 выделяются не только бюджетные средства, помогают и спонсоры. Одновременно нужно лечить людей с другими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, онкологическими. На это мы затрачиваем немалые средства. За девять месяцев в сферу здравоохранения области направлено почти Br560 млн", - рассказал Анатолий Лис. В этом году на приобретение нового оборудования предусмотрено более Br10 млн. В частности область закупила девять автомобилей скорой медицинской помощи, девять УЗИ-аппаратов, семь аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 стоматологических установок, два наркозно-дыхательных аппарата.

Значительные суммы выделены для ремонта отделений больниц и строительства новых объектов. В регионе сейчас ведутся работы на двух основных стройках. Стоимость многопрофильного медицинского центра на юго-западе Бреста оценивается более чем в Br50 млн, из которых Br16 млн уже освоены. В здании разместятся взрослая и детская поликлиники, женская консультация. "Планируем, что завершить строительно-монтажные работы и приобрести оборудование мы должны будем в следующем году. Ввод объекта намечен на 2022-й, но постараемся сократить сроки, потому что медцентр там нужен. Возводится много жилья. Школу, детский сад построили - более-менее сняли проблему, а с медицинским обслуживанием сложнее", - заметил председатель облисполкома.

Также в Бресте в этом году начали строить новый корпус детской областной больницы. Стоимость объекта - Br37 млн. Первый этаж уже практически возведен, всего будет четыре. "Коробку завершим к концу года. Там запланировано приобретение серьезного оборудования, его стоимость более Br20 млн", - подытожил губернатор.-0-