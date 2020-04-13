Стал известен график отключений горячей воды в Минске в мае

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" подготовил список адресов в столице, где горячую воду отключат в мае. Эти работы начнутся 11 мая, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"В ближайшее время в Минске закончится отопительный сезон, а это значит, что за ним последуют плановые отключения горячей воды. Первый этап испытаний тепловых сетей на плотность и прочность для определения их готовности к следующему отопительному сезону начнется с 11 мая. Продолжительность отключений не превысит 14 дней, а в случае успешного проведения испытаний тепловых магистралей сроки отключения будут сокращены", - сказали в "Минскэнерго".

Перечень адресов будет размещен на сайте БЕЛТА.

В РУП "Минскэнерго" отметили, что во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" - по телефону 227-35-24 или в ближайшие КУП "ЖЭУ".

Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после проведения профилактических ремонтных работ можно также получить в соответствующих КУП "ЖЭУ".-0-