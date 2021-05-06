Стала известна программа главных мероприятий 9 мая в Минске

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Telegram-канал "Минск. Официально" опубликовал программу главных мероприятий 9 мая в столице, сообщает БЕЛТА.

В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны придут официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь.

В это же время в парке Победы начнется праздничная тематическая программа, в которой примут участие оркестры и вокально-инструментальные коллективы, пройдут показательные выступления по рукопашному бою, а военнослужащие кинологического центра Вооруженных Сил продемонстрируют свое мастерство в дрессуре служебных собак. Главной особенностью праздника станет выставка военной техники. На празднике будет работать полевая кухня. Все мероприятия продлятся до 17.00.

В 12.00 у Дворца спорта стартует концертная программа "Моя весна! Моя Победа!". Концерт позволит окунуться в атмосферу довоенного времени, послушать фронтовые песни и популярные произведения военных лет. Мелодиями можно будет наслаждаться до 23.00. Там же, на площадке у Дворца спорта, уже с 10.00 развернется праздничная ярмарка.

Не менее насыщенной будет и вечерняя программа. Так, в 18.00 на площади Государственного флага пройдет торжественное чествование государственных символов - герба и флага. В 21.30 на площади Победы пройдет праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". Трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 1".

Финальным аккордом 9 мая станет праздничный фейерверк, который раскрасит небо Минска в 23.00. Организаторы обещают поразить зрителей разнообразием цветов и форм огненного шоу.-0-

Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Победы пройдут 7 мая во Дворце Республики

Фейерверк в День Победы состоится в 5 точках Минска