Стала известна программа мероприятий 9 Мая в Минске

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стала известна программа праздничных мероприятий 9 Мая в Минске. Ее опубликовала столичная мэрия в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Торжества стартуют в 11.00 у стелы "Минск- город-герой" военным парадом. Главная его особенность в этом году - показ только новых и модернизированных образцов военной техники. Планируется участие более 3 тыс. военнослужащих и 185 единиц техники. Над столицей пролетят 42 воздушных судна. Прямая трансляция начнется в 10.50 на телеканале "Беларусь 1".

В полдень популярные произведения советских и белорусских композиторов о Великой Отечественной войне зазвучат в столичных парках Челюскинцев, Максима Горького, Уго Чавеса, Павлова, а также на площадке у "Чижовка-арены".

Гостям музея истории Великой Отечественной войны представится уникальная возможность прикоснуться к Знамени Победы, которое 75 лет назад уже побывало в нашей столице. Музей будет работать до 20.00, по льготному режиму посещения.

В 13.00 начнутся торжественные церемонии возложения цветов к монументу Победы. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны придут официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь. Мероприятие продлится до 16.30.

Вечерняя программа начнется в 21.30. В это время на площади Победы пройдет праздничный концерт "Во славу общей Победы". На сцене выступят известные белорусские коллективы "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", солисты Большого театра, звезды белорусской эстрады и молодые таланты. Трансляцию можно смотреть на телеканале "Беларусь 1".

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