Стали известны результаты первого этапа Кубка ADTBY по джимхане

В минувшие выходные в Могилеве состоялся старт традиционной республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения" и началась борьба за кубок ADTBY по джимхане. Акция проводится редакцией газеты "Автодайджест" при содействии УГАИ МВД РБ семнадцатый раз подряд, сообщили БЕЛТА организаторы соревнований.

В заездах участвовали представители Минска, Витебска, Могилева, Солигорска, Бобруйска. В этом сезоне всего 2 зачетных класса - R1(топ-пилоты 2018 года) и R2 - где участвуют автогонщики-любители. Для участников соревнований было предложено три разные по конфигурации трассы, где требовалось большое мастерство для исполнения комбинаций и связок на траектории.

В классе R1 тройка призеров выглядела так:

1. Евгений Цедрик, Минск, команда Nakayama Team

2. Дмитрий Баркан, Минск, команда Texaco Havoline

3. Александр Цедрик, Минск, команда Nakayama Team

В классе R2 победителем стал дебютант соревнований Владимир Ковтик из Солигорска. Второе место у Андрея Ефремова (Витебск). А третьей стала Мария Зарубина из Витебска, сумевшая обойти мужчин - автогонщиков, участвовавших в ее группе.

В мероприятии принимали участие сотрудники ГАИ и РОЧС Могилева. Они отвечали на вопросы зрителей всех возрастов, предоставили красочную фотозону, вручали подарки за участие в конкурсах, юные зрители смогли посидеть за рулем настоящего пожарного автомобиля и побывать в салоне автомобиля ГАИ.

24 августа участники акции выступят возле ТЦ "Манеж" в Полоцке, а 25 августа в Витебске на проспекте Победы.

Информационный партнер акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения" и Кубка ADTBY по джимхане - Белорусское телеграфное агентство