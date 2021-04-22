Стали известны результаты проб воды в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах Минска

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска сделали отбор проб питьевой воды из пострадавших от аварии на сетях районов для проведения лабораторных исследований, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт городского центра гигиены и эпидемиологии.

Отбор проб проводился сегодня утром 6.40 до 7.50, анализировалось качество воды по показателям микробиологической и химической безопасности.

"Согласно результатам лабораторных исследований пробы воды, отобранные из пробоотборного крана РПНС "Курасовщина-1" (ул. Корженевского, 8б), не соответствуют по показателю "мутность" и содержанию железа. Пробы воды, отобранные из пробоотборного крана РПНС "Серебрянка" (ул. Рокоссовского, 12/2), не соответствуют по показателям "цветность", "мутность" и содержанию железа. Пробы воды, отобранные в камере переключения №5 (ул. Чижевских), соответствуют по всем исследованным показателям", - приведены данные исследования.

На основе полученных результатов санэпидслужба рекомендует пока использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду.

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