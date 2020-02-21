Стало известно место проведения предкастинга X-Factor в Гродно

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный предкастинг вокального шоу X-Factor состоится 14 и 15 марта в концертном зале Гродненского городского центра культуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В эти два дня регистрация участников будет начинаться в 10.00, а сами живые прослушивания пройдут с 12.00 до 20.00.

По условиям проекта, претендентов будут оценивать в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет, а также вокальные коллективы. В репертуаре конкурсантов может быть 1-2 песенные композиции, которые максимально раскрывают их вокальный талант - без фонограмм и музыкального сопровождения. Творческая команда X-Factor выслушает и запишет всех, кто придет на кастинг, а в дальнейшем жюри выберет самых ярких исполнителей.

Если встретиться лично с командой X-Factor не получается, можно записать свое исполнение на видео и отправить по Viber на номер проекта +37529-105-91-02. Принять участие в предкастинге можно также через Instagram и "ВКонтакте". Подробная информация размещена в постах официальных аккаунтов шоу. После Гродно творческая группа проекта X-Factor посетит Могилев (21 и 22 марта), Гомель (26 и 27 марта), Витебск (4 и 5 апреля), Брест (11 и 12 апреля), Барановичи (18 апреля), Лиду (19 апреля), Мозырь (25 апреля) и Бобруйск (26 апреля). Предкастинги в Минске пройдут в мае.-0-