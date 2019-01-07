Становление белорусской государственности обсудят во время открытого диалога в Гомеле

7 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог "100 лет БССР: большой путь современной белорусской государственности" пройдет в Гомеле 10 января, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Участниками встречи станут историки, молодежь, почетные граждане Гомеля и области, заслуженные работники разных сфер. Эксперты расскажут о ключевых моментах становления белорусской государственности, также речь пойдет о роли личности в истории. Различные исторические факты можно будет узнать и из изданий, которые представят на тематической литературной выставке.

"Подобные дискуссии проходят по всем районам области, - отметил Игорь Завалей. - Молодежь проявляет к теме становления белорусской государственности большой интерес. Об этом свидетельствуют в том числе различные формы мероприятий, посвященных 100-летию БССР: встречи, всевозможные выставки, тематические часы, патриотические кинопоказы, викторины".

Первый секретарь обкома БРСМ напомнил, что в регионе проходит конкурс видеороликов "Сделано в БССР". Поучаствовать в нем может молодежь в возрасте от 14 до 31 года. Творческие работы областной комитет БРСМ принимает до 15 января. Победителей назовут в двух номинациях: "Лучшая авторская работа" и "Лучший коллектив авторов". Кроме того, путем голосования с 22 по 25 января в группе "Молодежь Гомельщины" в социальной сети "ВКонтакте" определят обладателя приза зрительских симпатий.-0-