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22 ноября 2020, 13:32

Станция метро "Каменная горка" временно закрыта

Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске закрыта станция метро "Каменная горка", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"В 13.20 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро "Каменная Горка". Поезда следуют без остановки на данной станции", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее по той же причине были закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", а также все станции третьей линии метро.

Также, по информации Telegram-канала "Минсктранса", временно отменены остановочные пункты по пр.Независимости от ул.Я.Купалы до ОП "Институт Культуры" в обоих направлениях.-0-

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