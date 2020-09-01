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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция метро "Площадь Победы" открыта для пассажиров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.
"В 11.58 станция метро "Площадь Победы" открыта для пассажиров", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в 11.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход была закрыта станция метро "Площадь Победы". Поезда следовали без остановки на данной станции.
Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-