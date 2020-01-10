10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станцию минского метро "Площадь Ленина" реконструируют, из-за ограждений уменьшится площадь платформы. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте Минского метрополитена, сообщает БЕЛТА.

"В связи со строительством третьей линии начинается реконструкция платформы станции "Площадь Ленина". Станция продолжит обслуживание пассажиров. Посередине платформы будет размещено два ограждения мест работ, что уменьшит ее общую площадь", - проинформировали в метрополитене. Пассажиров в связи с этим просят выбирать места для равномерного распределения по всей длине платформы, не заходить за ограничительную линию у ее края до полной остановки поезда.

Как сообщалось, станции "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь" третьей линии метро планируют ввести в эксплуатацию к 3 июля. В перспективе - работы по станциям второго участка третьей линии метро. Так, в декабре 2019 года Минскметрострой приступил к работам на станции "Неморшанский сад". Сейчас участок огорожен, забиваются сваи и разрабатывается грунт.

К 20 января планируется начать проходку тоннеля со станции "Аэродромная" до станции "Слуцкий гостинец". Щиту "Алесе" предстоит преодолеть 1,2 км.

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром.-0-

Реконструкция станции метро "Площадь Ленина" пройдет без закрытия Реконструкция участка платформы станции связана со строительством пересадочного узла с первой на третью линию метрополитена "Площадь Ленина" - "Вокзальная".