Станцию обезжелезивания открыли в Гомельском районе

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Станцию обезжелезивания ввели в эксплуатацию в деревне Терюха Гомельского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Станция производительностью 10 куб.м/час построена по подпрограмме "Чистая вода". "Станция обезжелезивания предназначена для очистки воды от избыточного железа путем окисления железа с последующей фильтрацией осадка. Задача оборудования - перевести железо из растворенного состояния в нерастворенное, которое затем выпадет в осадок и будет задержано специальной фильтрующей загрузкой примененного фильтра для воды. По требованиям СанПиНа 10-124 РБ 99 "Питьевая вода" содержание железа в очищенной воде не должно превышать 0,3 мг/л. В Терюхе качество питьевой воды артскважин не соответствовало требованиям СанПиНа по показателю железа. Он составлял 1,55-7,9 мг/дм куб. После ввода станций обезжелезивания жители деревни Терюха (заключено 283 договора на 601 человека) получат питьевую воду нормативного качества. Среднемесячный пропуск воды через станцию обезжелезивания Терюха - 2,5 тыс. куб.м/месяц", - рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства Гомельского райисполкома.

На строительство станции обезжелезивания направлено Br231,1 тыс.

В 2021 году в районе возведены две станции обезжелезивания: в д. Михальки (производительностью 10 куб.м/час) и д. Лопатино (производительностью 22 куб.м/час). До конца месяца планируется к вводу станция обезжелезивания в д. Маковье.

По информации государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области", с начала этого года в регионе ввели в эксплуатацию 9 станций обезжелезивания в Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском (3), Калинковичском, Светлогорском, Хойникском, Чечерском районах. Всего в 2021 году запланировано построить 20 станций обезжелезивания, которые обеспечат питьевой водой нормативного качества порядка 42 тыс. человек. По итогам 9 месяцев, ожидается, что будут введены 17 станций, еще три - в октябре.-0-