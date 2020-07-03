Станцию обезжелезивания открыли в Марковичах Гомельского района

3 июля, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Станцию обезжелезивания открыли сегодня в Марковичах Гомельского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новая станция построена по подпрограмме "Чистая вода" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. Производительность объекта - 10 куб.м в час. В среднем за месяц здесь будут очищать 3 тыс. куб.м. Чистую воду смогут получать более 640 жителей деревни.

Как отметили в Гомельском райисполкоме, ранее вопрос качества воды не единожды поднимался сельчанами. Показатель железа в ней составлял 0,81-1,62 мг на 1 куб.дм. "После ввода станции обезжелезивания жители деревни получат питьевую воду нормативного качества, содержание железа в которой не превышает 0,3 мг на 1 куб.дм", - пояснили специалисты.

На строительство станции обезжелезивания затратили Br151 тыс. (включая проектно-сметную документацию). При возведении объекта использовались материалы и оборудование отечественного производства.

Всего по подпрограмме "Чистая вода" в Гомельском районе в этом году построены уже три станции обезжелезивания - помимо Марковичей, объекты ввели в строй в Романовичах и Климовке. Новый объект в ближайшие месяцы должен появиться и в Грабовке.

Открытие станции обезжелезивания в Марковичах стало одним из событий в праздничной программе Гомельского района ко Дню Независимости.-0-