Станцию обезжелезивания открыли в Могилевском районе

30 декабря, Кадино /Корр. БЕЛТА/. Станцию обезжелезивания открыли сегодня в агрогородке Кадино Могилевского района. Чистая и качественная питьевая вода станет доступной более 2 тыс. человек, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам заместителя председателя по строительству Могилевского райисполкома Андрея Шулейко, станция обезжелезивания - долгожданный подарок не только жителям агрогородка Кадино, но и соседней деревни Тараново. "Совсем рядом с Кадино располагается Тараново. Местоположение станции выбрали такое, чтобы обеспечить качественной водопроводной водой жителей двух населенных пунктов, - рассказал Андрей Шулейко. - Качество воды в этих населенных пунктах долгое время оставляло желать лучшего. Теперь, с началом работы станции, мы снимем ряд проблем в сфере обращений и жалоб граждан и качественно улучшим жизнь людей".

Как рассказала местная жительница Римма Иванова, отсутствие качественной питьевой воды осложняло ежедневные хлопоты. "Чтобы приготовить еду или попить чая, нужно было ходить за водой к колонке. Конечно, это неудобно, особенно зимой. Принять ванну или душ тоже было достаточно сложно - вода из-под крана шла рыжая. Из-за этого старались не покупать белые вещи: с какими бы средствами ты их ни стирал, они очень быстро желтели. Теперь у нас совсем другая жизнь начнется, - рассказала жительница Кадино. - Ежедневные хлопоты станут намного проще. Чистая вода - это еще и залог здоровья. Для нас, жителей Кадино и Тараново, это важный подарок к Новому году".

Главный инженер УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Юрий Демин отметил, что в 2020 году в Могилевском районе построено более 50 станций обезжелезивания.-0-

Заместитель председателя Могилевского райисполкома Андрей Шулейко и депутат Палаты представителей Наталья Тарасенко

Фото Олега Фойницкого