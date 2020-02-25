Станцию обезжелезивания планируют построить в Тонеже Лельчицкого района в 2022 году

25 февраля, Лельчицы /Корр. БЕЛТА/. Вопросы водоснабжения населенных пунктов Лельчицкого района, состояния дороги в райцентре, жилищные темы поднимались сегодня во время личного приема граждан и прямой телефонной линии, которые провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко в Лельчицком райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В телефонном звонке сельчанка из Ударного рассказала, что в агрогородке стали проводить воду, пробурили скважину, однако работы приостановились. "Когда получим воду?" - интересовалась она. По информации специалистов, готовность скважины сейчас 30%, но есть дефицит средств. При их наличии работы завершат в течение трех-четырех месяцев. "Вода будет. Будем искать средства, чтобы завершить", - сказал Юрий Шулейко.

Вопрос о центральном водоснабжении прозвучал также из Буйновичей. "Ситуации надо изучить, четко просчитать по каждому объекту", - дал поручение помощник Президента местным властям и областному ЖКХ.

Тема качества воды интересует проживающих в агрогородке Тонеж. Как пояснили представители райисполкома, строительство станции обезжелезивания здесь запланировано на 2022 год.

"В районе существуют вопросы с водоснабжением. Здесь в воде большое содержание железа", - констатировал в беседе с журналистами Юрий Шулейко. Он напомнил, что в области реализуется программа по улучшению качества воды. Предложения в план работ поступают как от районных властей, так и от жителей региона. "По деревням, которые назвали сегодня заявители, мы кое-что ускорим, есть объективная для этого необходимость. В ближайшие год-полтора острые вопросы по воде будут решаться", - сказал инспектор по Гомельской области.

На прием к помощнику Президента обратился пенсионер из Жмурного. Несколько лет назад он продал дом, купил другое жилье, но оно сгорело. Семья переехала в дом родственницы. Заявителю предлагали варианты жилья, но вопрос пока не решился. На учет нуждающихся семью поставить нельзя, так как не прошло пять лет с момента продажи жилого помещения. Поручение помощника Президента - детально разобраться в вопросе и проработать решение в правовом поле. Например, рассмотрят вариант с трудоустройством заявителя в одной из сельхозорганизаций, где смогут и предложить жилье.

Жилищный вопрос озвучила и сельчанка из деревни Руднище. Дом ее семьи также сгорел. После ЧП заявительнице разрешили пожить в доме, который находится на балансе сельисполкома. Когда завершился процесс приватизации, это жилье перешло в разряд коммерческого. Сейчас женщина хочет купить дом, но пока это не представляется возможным. Юрий Шулейко поставил задачу дать предварительную оценку помещению и определить возможные пути выхода из ситуации.

Из Гомеля дозвонилась жительница частного дома. По ее словам, хозяева соседнего подворья держат коз, но нет соответствующего ограждения. "Животные практически под моими окнами. Зловоние, антисанитария, грязь, мухи. Нет свежего воздуха, особенно летом", - описала обстановку гомельчанка.

Пенсионерка из Лельчиц живет в многоквартирном доме на втором этаже. На первом - открыли магазин. "В квартире появились резкие запахи: кормов для животных, химикатов. Запахи идут по всей квартире", - посетовала женщина. В магазине сделали вентиляцию. Однако, утверждает жительница райцентра, ситуация не изменилась. Оба случая поручено изучить с выездом на место.

О неудовлетворительном состоянии улицы Первомайской Лельчиц рассказала жительница райцентра. "Улица незаасфальтирована. Ямы - ни проехать, ни пройти", - дала характеристику она. Также по улице есть сточные канавы, которые несознательные жители превратили в канализационные. "Пусть мобильная группа обратит на это внимание. Дышать невозможно", - обратилась женщина. Грейдирование улицы запланировано - его проведут, когда позволит условия. Разберутся и по поводу стоков.

Вопросы помощнику Президента поступали сегодня из разных точек области. Жители региона затрагивали аспекты пенсионного стажа, медицинского обеспечения, трудовых отношений, земельных вопросов.-0-