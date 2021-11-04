Станцию обезжелезивания после реконструкции открыли в Лельчицах

4 ноября, Лельчицы /Корр. БЕЛТА/. Станцию обезжелезивания после масштабной реконструкции открыли сегодня в Лельчицах, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие объекта стало одним из подарков жителям райцентра ко Дню Октябрьской революции.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул: к реализации проекта шли достаточно долго. "И связано это со сложным составом воды в Лельчицах и, как следствие, долгим подбором различных технологий по очистке исходной воды до нормативных параметров", - уточнил он. К тому же вода в городском поселке добывается из четырех скважин, самая глубокая из которых - почти 140 м.

После открытия станции почти 12,5 тыс. жителей городского поселка обеспечены качественной питьевой водой.

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