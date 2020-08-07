7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Станцию обезжелезивания воды открыли в Лучине Рогачевского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Для КЖЭУП "Рогачев" обеспечение водой питьевого качества городского населения и сельчан - в числе приоритетных задач. Строительство станций ведется по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда". С начала года в районе введены в эксплуатацию четыре станции обезжелезивания: в деревне Кошара, агрогородках Заполье и Дворец, а теперь и Лучине. Последняя деревня - самая многочисленная, в ней 750 потребителей услуги. Всего воду питьевого качества благодаря этим объектам получили около 2 тыс. человек.

Четыре станции общей производительностью 42 куб.м/ч КЖЭУП "Рогачев" от проектирования до строительства возвело собственными силами. "Ввод этих объектов позволил увеличить общий процент обеспеченности потребителей водой питьевого качества. По итогам первого полугодия он составил 93,76%", - рассказали в райисполкоме.

В 2019 году введены в эксплуатацию две станции обезжелезивания в Довске и Заречье. Воду надлежащего качества получили 2 579 человек. Кроме того, благодаря государственной программе по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода", в течение 2013-2017 годов все потребители Рогачева обеспечены водой нормативного качества.

В 2021 году КЖЭУП "Рогачев" продолжит работу в этом направлении. Планируется, что такие объекты появятся в агрогородке Городец, деревнях Гадиловичи, Стреньки и Высокое.

Всего по Гомельской области по итогам года планируется ввести 50 таких станций. Директива №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" предусматривает, что к 2025 году 100% потребителей Беларуси должны быть обеспечены качественной питьевой водой.-0-