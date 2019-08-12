Станцию Слоним обновят к Дню белорусской письменности

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога завершает подготовку станции Слоним к XXVI Дню белорусской письменности, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Обновлен фасад пассажирского здания, проводится косметический ремонт внутри, идет работа по созданию настенного барельефа. На стенах внутри здания и в холле появятся рельефные картины, которые будут знакомить гостей города с его достопримечательностями, а в зале ожидания - полотно с изображением семьи аистов в гнезде как символа благополучия и процветания. Также для удобства пассажиров в зале ожидания установят новые мягкие кресла.

Улучшены условия и для людей с ограниченными физическими возможностями: на входе в пассажирское здание установлен пандус, нанесена дорожная разметка на привокзальной площади с выделением мест для этой категории граждан, уложена тактильная плитка вдоль перрона и на выходе из пассажирского здания.

Для удобства жителей и гостей города в пассажирском здании размещены стенды с информацией о главных достопримечательностях Слонима и схемой проезда к ним, а на привокзальной площади - тумба с такой же информацией.

В Слониме уже отремонтированы два железнодорожных переезда, до 1 сентября обновят еще один.

Добраться по железной дороге на День белорусской письменности можно поездами межрегиональных линий экономкласса №627/628 Минск-Гродно-Минск, №631/632 Гомель- Гродно-Гомель, а также поездами региональных линий экономкласса, курсирующими по маршруту Барановичи-Гродно-Барановичи.

Более подробно с расписанием движения поездов можно ознакомиться на официальном сайте Белорусской железной дороги или по телефону 105 контакт-центра.

По информации БЖД, услугами вокзала станции Слоним в среднем ежемесячно пользуются около 13 тыс. пассажиров.-0-