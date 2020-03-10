Старейший школьный бассейн Могилева отремонтируют к новому учебному году

10 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Старейший школьный бассейн в Могилеве отремонтируют к новому учебному году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор средней школы №18 Могилева Сергей Бонич.

"Школьный бассейн построили в 1978 году. Он популярен не только у учащихся, но и жителей Октябрьского района. В бассейне занимаются наши ребята, проходят тренировки учеников спортивных школ по водному поло и плаванию. Посещают бассейн и жители района: время сеансов для них с 19.00 до 22.00, - отметил директор. - Капитальный ремонт позволит сделать помещения более комфортными и современными. Это даст возможность детям и дальше заниматься спортом и учиться плавать, а горожанам придерживаться здорового образа жизни".

Во время ремонта полностью реконструируют внешний вид помещения, где расположен бассейн. Заменят покрытие, системы вентиляции, гидроизоляции, подачи и очистки воды, обновят душевые и раздевалки.

Бассейн отремонтируют за счет средств областного бюджета. Ремонт начнется в конце учебного года, закончить планируют к 1 сентября.

Всего в могилевских средних школах работают три бассейна - в средних школах №18, 44 и 45. Строительство еще одного бассейна в средней школе №46 планируют закончить к началу нового учебного года.-0-