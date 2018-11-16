16 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Старинные рецепты семейных блюд соберут в Полоцком районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Полоцкого районного Центра культуры Наталья Демина.

Необычный кулинарный телепроект "Смачнае падарожжа Надзейкі" реализуют в 2019 году районный Центр культуры и региональный телеканал "Скиф-Полоцк". Цикл передач будет проходить под девизом "Малая радзіма пачынаецца з сям'і", а ее главные участники - жители Полоцкого района - раскроют семейные рецепты, передающиеся по наследству, и расскажут о бережно хранящихся у них раритетах, доставшихся от предыдущих поколений.

Наталья Демина отметила, что это будет уже второе гастрономическое путешествие по району. Первый проект был реализован в этом году и включал восемь передач, в которых местные жители рассказывали об интересных фактах своих населенных пунктов и делились секретами приготовления местных этнических блюд. Его заключительное мероприятие проходит сегодня в районном Центре культуры: хозяйки устраивают выставку-дегустацию домашних блюд, о которых снимались передачи, а приглашенные представители заведений общественного питания предлагают на пробу свои варианты их блюд по доработанным специально для заведений общепита рецептам. По договоренности с отделом торговли и услуг Полоцкого райисполкома их затем планируется включить в меню полоцких ресторанов и кафе. Также на мероприятии запланированы презентация кулинарного сборника, изданного по итогам проекта, выставка-презентация продукции ведущих предприятий райцентра.-0-